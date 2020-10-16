Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как встречает новый день

На фото звезда позировала в толстовке и штанах серого цвета. Красотка спустила верх, поэтому можно увидеть белый топик, который еле вместил пышный бюст Алены. Омович это не смущало и она снимала себя на телефон в зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку.

"12.25", - поставила время Омович.

В руках можно у модели увидеть чашку чая, с которой она встречала новый день, как можно заметить по подписи: "Я как обычно".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр выброшен был в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Держите челюсти".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович впечатлила видом на отдыхе.

На одном из фан аккаунтов появился жаркий кадр из раннего отдыха модели. Девушка предстала в ярко-оранжевом бикини и покрутила ягодицами прямо перед объективом.

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович устроила пикантную фотосессию в корсете.

Одной из последних публикаций стали кадры из новой фотосессии в блестящем корсете и трусиках, расшитыми бисером. Надо сказать, что корсет едва прикрывал округлости модели, чем добавил пикантности снимку.

Напомним, украинская Кардашьян забыла прикрыть роскошные "дыньки" лифчиком

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян еле вместила "булочки" в тесный лифчик

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян покрутила "булочками" в крошечной черной юбке



