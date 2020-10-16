Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, не дает расслабиться своим поклонникам
Ежедневно модель, которая также является владелицей бренда одежды, демонстрирует аппетитные формы в смелых нарядах, пишет Politeka.net. Омович хвастается шестым размером груди и другими достоинствами своей фигуры.
В одном из последних сториз знаменитость предстала в кожаной одежде без белья.
Алена позировала на полу, наставив камеру на зеркало.
Знаменитость была в кожаном пиджаке, который распахнула и показала огромную грудь без белья. Прелести соблазнительно выглядывали из расстегнутой одежды.
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Также модель была в черных лосинах, которые обтянули ее стройные ножки.
Омович такой "грозный" вид решила завершить грубыми сапогами на толстой подошве и со шнурками - огонь!
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, однако это и невозможно в сториз.
Напомним, Алена Омович позировала в сапогах и шортах, между которыми были лямки. Звезда дополнила образ белым топом, который так и не смог вместить пышную грудь девушки. Алена стояла перед зеркалом, снимала себя на телефон и показывала эту проблему. Волосы у звезды были распущены, а на фоне можно увидеть панорамное окно.
"Черт возьми", - подписала звезда кадр.
Ранее сообщалось, что Алена Омович похвасталась тонкой талией и блистала в коротеньком белом топе с красными шортами на молнии спереди.
Пользователи сети с восхищением отреагировали на жаркое фото в сети, на котором тощая модель с упругим бюстом держит в руках целое ведерко с наггетсами в руках.
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