Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, не дает расслабиться своим поклонникам

Ежедневно модель, которая также является владелицей бренда одежды, демонстрирует аппетитные формы в смелых нарядах, пишет Politeka.net. Омович хвастается шестым размером груди и другими достоинствами своей фигуры.

В одном из последних сториз знаменитость предстала в кожаной одежде без белья.

Алена позировала на полу, наставив камеру на зеркало.

Знаменитость была в кожаном пиджаке, который распахнула и показала огромную грудь без белья. Прелести соблазнительно выглядывали из расстегнутой одежды.

Также модель была в черных лосинах, которые обтянули ее стройные ножки.

Омович такой "грозный" вид решила завершить грубыми сапогами на толстой подошве и со шнурками - огонь!

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, однако это и невозможно в сториз.

Напомним, Алена Омович позировала в сапогах и шортах, между которыми были лямки. Звезда дополнила образ белым топом, который так и не смог вместить пышную грудь девушки. Алена стояла перед зеркалом, снимала себя на телефон и показывала эту проблему. Волосы у звезды были распущены, а на фоне можно увидеть панорамное окно.

"Черт возьми", - подписала звезда кадр.

Ранее сообщалось, что Алена Омович похвасталась тонкой талией и блистала в коротеньком белом топе с красными шортами на молнии спереди.

Пользователи сети с восхищением отреагировали на жаркое фото в сети, на котором тощая модель с упругим бюстом держит в руках целое ведерко с наггетсами в руках.

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