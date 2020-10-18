29-річна телеведуча і блогерка Настя Івлєєва потішила публіку несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, зірка "Орла і решки" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала за трапезою.

Так, Івлєєва в короткому вовняному светрі і чорних джинсах, при повному параді, з задоволення наминала довгу локшину з паперового стаканчика. З цією самою локшиною, що списає з її рота, Настю і зняли.

"шалена😂 😂 😂 😂 блін, тепер їсти захотілося🥡 🥢", - підписала фото Івлєєва.

У цей момент за процесом на задньому плані з інтересом спостерігав чоловік, який насмішив Мережу.

"Чуваку ззаду походу більше хавати хочеться"

"Їж, Настенька, їж 🤣"

"Після такого погляду на задньому плані їсти навпаки перехотілося 😂"

"Мила"

"коли ж Настю зроблять обличчям дошика?🤔"

"Ззаду просто: кіборг-вбивця. Пхаххахаха"

"Дуа Липа, вийди з аккаунта Івлєєвої!"

"Походу це була локшина чоловіка ззаду, він так дивиться на тебе"

"Спочатку подумала що це Лера Кудрявцева😂"

"‼️ Сором ‼️"

"Ти чого у мужика їжу відібрала-то😅"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва збентежила публіку змінами у зовнішності. Блондинка показала себе зі стрижкою "під хлопчика". Очевидно, що блогерка одягла перуку заради чергової фотосесії.

"Леді Гага)"; "яка гидота"; "Хм, винос мозку, але в цілому щось в цьому є"; "Спайс дав про себе знати!"; "Зачіска просто шикарна і дуже личить до твого обличчя, образу і стилю"; "ти тут трохи обличчям на Звєрєва схожа😁 👍"; "ці стегна вросто вах! 😍 ", - відреагували користувачі.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі

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