29-річна телеведуча і блогерка Настя Івлєєва потішила публіку несподіваним кадром
Як передає Politeka.net, зірка "Орла і решки" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала за трапезою.
Так, Івлєєва в короткому вовняному светрі і чорних джинсах, при повному параді, з задоволення наминала довгу локшину з паперового стаканчика. З цією самою локшиною, що списає з її рота, Настю і зняли.
"шалена😂 😂 😂 😂 блін, тепер їсти захотілося🥡 🥢", - підписала фото Івлєєва.
У цей момент за процесом на задньому плані з інтересом спостерігав чоловік, який насмішив Мережу.
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"Чуваку ззаду походу більше хавати хочеться"
"Їж, Настенька, їж 🤣"
"Після такого погляду на задньому плані їсти навпаки перехотілося 😂"
"Мила"
"коли ж Настю зроблять обличчям дошика?🤔"
"Ззаду просто: кіборг-вбивця. Пхаххахаха"
"Дуа Липа, вийди з аккаунта Івлєєвої!"
"Походу це була локшина чоловіка ззаду, він так дивиться на тебе"
"Спочатку подумала що це Лера Кудрявцева😂"
"‼️ Сором ‼️"
"Ти чого у мужика їжу відібрала-то😅"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва збентежила публіку змінами у зовнішності. Блондинка показала себе зі стрижкою "під хлопчика". Очевидно, що блогерка одягла перуку заради чергової фотосесії.
"Леді Гага)"; "яка гидота"; "Хм, винос мозку, але в цілому щось в цьому є"; "Спайс дав про себе знати!"; "Зачіска просто шикарна і дуже личить до твого обличчя, образу і стилю"; "ти тут трохи обличчям на Звєрєва схожа😁 👍"; "ці стегна вросто вах! 😍 ", - відреагували користувачі.
Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі
А ще Politeka писала, що екс-коханець принизив Івлєєву з " Орла і решки"
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