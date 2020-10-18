29-летняя телеведущая и блогерша Настя Ивлеева позабавила публику неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, звезда "Орла и решки" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала за трапезой.

Так, Ивлеева в коротком шерстяном свитере и черных джинсах, при полном параде, с удовольствие уплетала длинную лапшу из бумажного стаканчика. С этой самой лапшой, списающей из ее рта, Настю и засняли.

"шальная😂😂😂😂 блин, теперь есть захотелось🥡🥢", - подписала фото Ивлеева.

В этот момент за процессом на заднем плане с интересом наблюдал мужчина, который насмешил Сеть.

"Чуваку сзади походу больше хавать хочется"

"Кушай, Настенька, кушай 🤣"

"После такого взгляда на заднем плане есть наоборот перехотелось 😂"

"Милая😻🌝"

"когда же Настю сделают лицом дошика?🤔"

"Сзади просто: киборг-убийца. Пхаххахаха"

"Дуа липа, выйди с аккаунта Ивлеевой!"

"Походу это была лапша мужчины сзади, он так смотрит на тебя🤣🤣"

"Сначала подумала что это Лера Кудрявцева😂"

"‼️ Срам ‼️"

"Ты чё у мужика еду отобрала то😅"

Ранее мы сообщали, Ивлеева обескуражила публику преобразившейся внешностью. Блондинка показала себя со стрижкой "под мальчика". Очевидно, что блогерша надела парик ради очередной фотосессии.

"Леди Гага)"; "Какая мерзость"; "Хм, вынос мозга, но в целом что-то в этом есть"; "Спайс дал о себе знать!"; "Прическа просто шикарна и очень идёт к твоему личику, образу и стилю"; "Ты тут немного лицом на Зверева похожа😁👍"; "Эти бедра вросто вах! 😍", - отреагировали пользователи.

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