29-летняя телеведущая и блогерша Настя Ивлеева позабавила публику неожиданным кадром
Как передает Politeka.net, звезда "Орла и решки" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала за трапезой.
Так, Ивлеева в коротком шерстяном свитере и черных джинсах, при полном параде, с удовольствие уплетала длинную лапшу из бумажного стаканчика. С этой самой лапшой, списающей из ее рта, Настю и засняли.
"шальная😂😂😂😂 блин, теперь есть захотелось🥡🥢", - подписала фото Ивлеева.
В этот момент за процессом на заднем плане с интересом наблюдал мужчина, который насмешил Сеть.
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"Чуваку сзади походу больше хавать хочется"
"Кушай, Настенька, кушай 🤣"
"После такого взгляда на заднем плане есть наоборот перехотелось 😂"
"Милая😻🌝"
"когда же Настю сделают лицом дошика?🤔"
"Сзади просто: киборг-убийца. Пхаххахаха"
"Дуа липа, выйди с аккаунта Ивлеевой!"
"Походу это была лапша мужчины сзади, он так смотрит на тебя🤣🤣"
"Сначала подумала что это Лера Кудрявцева😂"
"‼️ Срам ‼️"
"Ты чё у мужика еду отобрала то😅"
Ранее мы сообщали, Ивлеева обескуражила публику преобразившейся внешностью. Блондинка показала себя со стрижкой "под мальчика". Очевидно, что блогерша надела парик ради очередной фотосессии.
"Леди Гага)"; "Какая мерзость"; "Хм, вынос мозга, но в целом что-то в этом есть"; "Спайс дал о себе знать!"; "Прическа просто шикарна и очень идёт к твоему личику, образу и стилю"; "Ты тут немного лицом на Зверева похожа😁👍"; "Эти бедра вросто вах! 😍", - отреагировали пользователи.
Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» опозорилась, засветив трусы в откровенном образе
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