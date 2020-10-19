Донька відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе і розповіла про сонце

На фото красуня позувала в темному бікіні. Зірка лежала на столі і спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальні риси фігури. Волосся у дочки Брежнєвої були розпущені, а очі Соня закрила від задоволення. Фото вийшло сонячним і яскравим, адже Кіперман посміхалася в кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сонячна дитина", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Те почуття, коли розлучилася з хлопцем", "Прекрасна", "з Росії з любов'ю", "класна фігура і родимки) можна складати сузір'я", "навіщо так красиво", "можна коментар під моїм фото від Соні?".

Повідомлялося, що дочка відомої української виконавиці Віри Брежнєвої Соня Кіперман не засоромилася викласти в соцмережі Відверті кадри.

На Соні-чорний купальник, що дозволяє фанатам насолодитися не тільки морськими видами і оздобленням яхти, але і спокусливими вигинами юного тіла знаменитості.

Дівчина досить посміхається, з чого можна зробити висновок, що морська прогулянка їй сподобалася.

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