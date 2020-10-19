Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Алла Пугачова та інші зірки показали своїх доньок

На першому фото Віра Брежнєва, яка здалася разом з дочкою Сонею Кіперман. Красуні позували у вечірніх чорних нарядах на світській вечірці. Волосся у мами і дочки були розпущені, а образ красуні доповнили прикрасами на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку була вже Оля Полякова зі своєю дочкою Машею. Мама і дочка дуже схожі зовні стояли на колінах в купальнику. Красуні доповнили образ окулярами і цілувалися в губи на камеру, позуючи на березі моря.

Закриває топ Алла Пугачова з дочкою Лізою. Зірка обняла свою дитину і нагнулася, а дівчинка дивилася в об'єктив камери і обіймала маму. Фото вийшло досить ніжним і цікавим, яке в черговий раз захопило армію шанувальників.

На наступному кадрі вже Світлана Лобода і дочка Тільда. Красуні стояли біля стіни в сукнях, але мама була в напівпрозорому. Зірки були в чорних окулярах і відвели погляд від об'єктива камери.

Закриває п'ятірку Клаудія Шиффер і Кая Гербер. Зірки обіймалися, стоячи на тлі зелені. Дочка була без білизни, в штанях і піджаку. Мама вирішила для фото вибрати довгу сукню. Фото вийшло досить милим і сімейним.

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