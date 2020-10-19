Вера Брежнева, Светлана Лобода, Алла Пугачева и другие звезды показали своих дочерей
На первом фото Вера Брежнева, которая показалась вместе с дочерью Соней Киперман. Красотки позировали в вечерних черных нарядах на светской вечеринке. Волосы у мамы и дочери были распущены, а образ красотки дополнили украшениями на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором снимке была уже Оля Полякова со своей дочерью Машей. Мама и дочь очень похожи внешне стояли на коленях в купальнике. Красотки дополнили образ очками и целовались в губы на камеру, позируя на берегу моря.
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Закрывает топ Алла Пугачева с дочерью Лизой. Звезда обняла свою малышку и нагнулась, а девочка смотрела в объектив камеры и обнимала маму. Фото вышло довольно нежным и интересным, которое в очередной раз восхитило армию поклонников.
На следующем кадре уже Светлана Лобода и дочь Тильда. Красотки стояли у стены в платьях, но мама была в полупрозрачном. Звезды были в черных очках и отвели взгляд от объектива камеры.
Закрывает пятерку Клаудия Шиффер и Кая Гербер. Звезды обнимались, стоя на фоне зелени. Дочь была без белья, в штанах и пиджаке. Мама решила для фото выбрать длинное платье. Фото вышло довольно милым и семейным.
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