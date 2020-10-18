В МОЗ закликали українців користуватися масками, дезінфікувати руки антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав категорію громадян з найбільшим ризиком померти внаслідок китайського вірусу. Про це він повідомив під час брифінгу 18 жовтня, передає Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку відомства у соцмережі Фейсбук.

"У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старше 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками ...", - сказав Степанов.

Голова МОЗ також додав, що людям старше 65 років рекомендується без необхідності не виходити з дому, зокрема це стосується відвідування місць великого скупчення людей.

Зазначимо, станом на 9 годину 18 жовтня в Україні зафіксовано 298 872 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 5607 летальних, 125377 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5231 новий випадок.

Раніше ми повідомляли, за словами заступника голови МОЗ, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, поки українська система охорони здоров'я витримує зростання пацієнтів з небезпечною інфекцією і ще є ресурси для боротьби з епідемією. Однак чиновники вже визначили, яка кількість хворих стане критичною для лікарень.

"Сьогодні ми реєструємо по 5-5,7 тисяч випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров'я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися, - зазначив Ляшко. - Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофілювати ліжка".

Нагадавши, у МОЗ назвали перших українців, хто отримає захист від китайської зарази

Як повідомляла Politeka, Ляшко заявив про нову суперінфекцію і масову вакцинацію, що буде з карантином.

Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "Попередня ціна...".