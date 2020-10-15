Несколько компаний в мире находятся на завершающей стадии испытаний вакцины от китайского вируса. При этом названа ее предварительная стоимость

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Окончательно эффективность вакцины еще не доказана, но в министерстве уже подсчитали ее предварительную стоимость. Так, для украинцев вакцина может обойтись в сумму чуть больше тысячи гривен. Речь об исследованиях, проводимых в Китае и США.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам дали компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний — ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов (около 1048 гривен - ред.)", — сообщил Степанов.

Министр добавил, что не исключено, что после всех испытаний, стоимость вакцины будет меньше.

"Это приблизительная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном итоге и снижена существенно", — добавил глава МОЗ.

Вместе с тем, Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который заявлен как вакцина, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

В то же время глава Минздрава заговорил о собственном производстве вакцин в Украине. По его словам, у нас есть все шансы создать наиболее востребованные вакцины, в частности, от дифтерии, столбняка, кори, а впоследствии и от китайского вируса - правда, не без сложностей и не так быстро.

"Это путь небыстрый, это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы, по крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности", - отметил Степанов.

Ранее мы сообщали, во время одного из недавних брифингов министр здравоохранения Украины заявил, что больным китайским вирусом обязаны предоставлять бесплатную медицинскую помощь в больницах.

"Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно", - проинформировал Степанов.

Напомним, Комаровский предсказал победу над китайским вирусом, назвав дату: "даже если не будет вакцины"

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