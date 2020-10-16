Украина сможет получить вакцины от смертоносного китайского вируса сразу после их официальной регистрации и одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
В пятницу, 16 октября, Украина вошла в рамки механизма COVAX, к которому уже присоединились более 180 стран. Эти государства смогут получить несколько траншей официально зарегистрированной вакцины с расчетом на то, чтобы ее хватило для как минимум 20% населения. Речь идет о лицах из приоритетных групп, как уточнил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Приоритетные группы - это: работники с высоким риском инфицирования в учреждениях охраны здоровья, работники, которые обеспечивают реакцию на чрезвычайные ситуации (как пример - Госслужба по чрезвычайным ситуациям), люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, люди старшего возраста (которые проживают в закрытых коллективах), работники с критическим уровнем риска (учителя и работники школ), люди с сопутствующими заболеваниями среднего уровня тяжести, после этого идут люди старшего и преклонного возраста, люди которые живут в приютах для бездомных или других институциях», - рассказал Ляшко.
Отмечается, что на сегодняшний день во всем мире разрабатывается около 180 различных вакцин, из них 10 уже находятся на третьей стадии клинических испытаний.
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При этом Россия уже заявила об успешной разработке вакцины от китайского вируса, которую назвали Sputnik V. В Кремле утверждают, что ей уже якобы привились российские политики и даже дочь президента РФ Владимира Путина. Тем не менее ВОЗ не подтвердила безопасность указанного препарата.
Напомним, Россия запустила безумный фейк о британской вакцине от китайского вируса.
Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации, что будет с карантином.
Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "Предварительная цена...".