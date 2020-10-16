Украина сможет получить вакцины от смертоносного китайского вируса сразу после их официальной регистрации и одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)

В пятницу, 16 октября, Украина вошла в рамки механизма COVAX, к которому уже присоединились более 180 стран. Эти государства смогут получить несколько траншей официально зарегистрированной вакцины с расчетом на то, чтобы ее хватило для как минимум 20% населения. Речь идет о лицах из приоритетных групп, как уточнил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Приоритетные группы - это: работники с высоким риском инфицирования в учреждениях охраны здоровья, работники, которые обеспечивают реакцию на чрезвычайные ситуации (как пример - Госслужба по чрезвычайным ситуациям), люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, люди старшего возраста (которые проживают в закрытых коллективах), работники с критическим уровнем риска (учителя и работники школ), люди с сопутствующими заболеваниями среднего уровня тяжести, после этого идут люди старшего и преклонного возраста, люди которые живут в приютах для бездомных или других институциях», - рассказал Ляшко.

Отмечается, что на сегодняшний день во всем мире разрабатывается около 180 различных вакцин, из них 10 уже находятся на третьей стадии клинических испытаний.

При этом Россия уже заявила об успешной разработке вакцины от китайского вируса, которую назвали Sputnik V. В Кремле утверждают, что ей уже якобы привились российские политики и даже дочь президента РФ Владимира Путина. Тем не менее ВОЗ не подтвердила безопасность указанного препарата.

Напомним, Россия запустила безумный фейк о британской вакцине от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации, что будет с карантином.

Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "Предварительная цена...".