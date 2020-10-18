Настя в новому іміджі була сама на себе не схожа

Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", перетворилася на спекотну блондинку з короткою стрижкою

Настю часто критикують за образи, в яких вона з'являється на публіці або черговій зйомці. Дівчина є затребуваною телеведучою, а її Instagram завалений фото з відпочинку, роботи над сезоном «Орел і Решка», а також домашніми кадрами з чоловіком Елджеєм. Проте, найбільше уваги привертають саме знімки Насті в нових образах.

Так як дівчина часто змінює зачіску, для нових кадрів Настя також з легкістю йде на зміни. Під час однієї з фотосесій дівчина постала з коротким білявим волоссям, зістриженим «під хлопчика».

Настя одягла лише ніжно-рожевий боді з тканинними вставками, які розстебнула на стегнах. При цьому дівчина прийняла таку позу, завдяки якій відмінно видно підкачані ноги у всій красі. Проте, витівку Івлєєвої оцінили не всі:

"Жесть; Намалюй картину, пройде час) буде коштувати мільйони)); Леді Гага); куди цікаво Настя знімалася?; Яка гидота; Хм, винос мозку, але в цілому щось в цьому є; коли з'їла прострочений йогурт; Ноги вогонь🔥; цікавий образ👌; Спайс дав про себе знати!; * опи немає😂; зачіска просто шикарна і дуже йде до твого личку, образу і стилю; це про емоції; Я думала що це фото !!!! Але воно рухається👍 😂; ти тут трохи обличчям на Звєрєва схожа😁 👍; ці стегна вросто вах! 😍».

Ми також писали, що після схуднення Настя постійно потрапляє в центр обговорень фанатів. Дівчина скинула більше десяти кілограм і тепер її змінилася фігура далеко не всім шанувальникам до душі. Втім, сама зірка підкреслює, що це її тіло і їй з ним жити, тому інших не повинно хвилювати, як вона змінилася.

Беручи участь в зйомках, знаменитість часто змінює імідж, а також вражає мережу незвичайними нарядами. Телеведучу порівнюють не тільки з Дуа Ліпою, але ще і з Брітні Спірс в кращі молоді роки.

Струнка блондинка в цей раз приміряла лише чорний ліфчик, вдало підкреслив бюст, модні штани з яскравим чорно-жовтим принтом і доповнила образ масивної ланцюжком з написом «любов».

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