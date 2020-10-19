Світлана Лобода, Настя Каменських, Даша Астаф'єва та інші зірки показали пікантні образи
На першому фото позувала Світлана Лобода. Красуня стояла у відвертому боді з чорними мереживами і прозорою сіточкою на бюсті. Співачка демонструвала свою ідеальну фігуру, позуючи на тлі сітки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі вже була Настя Каменських. Красуня позувала серед тропічних рослин в блузці, яку скинула, а образ доповнила чорним купальником з дрібними мереживами на найпікантніших місцях. Фото вийшло дуже спокусливим і загадковим.
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На третьому місці Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян. Бахарі одягла витончену блузку з корсетом і мереживами. Наряд був прозорим, що зробило кадр максимально пікантним.
На четвертому кадрі вже Даша Астаф'єва. Красуня в прозорій мереживній білизні здалася на тлі фіранок. Ліфчик і трусики були дуже пікантними, але це зовсім не бентежило красуню. Дівчина прикрила очі пір'їнкою, а руки підняла вгору.
Закриває топ переможниця" Холостяка " Даша Ульянова. Красуня була в мереживній білизні, а в руках тримала фрукт. Зірка відвела погляд від камери, при цьому спокусливо вигнулася, позуючи на столі.
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