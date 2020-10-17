33-летняя украинская певица Настя Каменских показала, как веселится дома в выходной без Потапа

Настя является активным пользователем социальной сети. Поэтому каждый день она проводит много времени за созданием развлекательного контента для фанатов. Певица снимает ролики с преображением, показывает, как красится и даже худеет во время занятий спортом.

При этом одними из самых обсуждаемых роликов звезды остаются те, которые она снимала ради популярности в приложении «Тик-ток». Каменских постоянно принимает участие в различных челледжах, показывает, как другие ее копируют и она сама подает другим пример. В этот раз Каменских решила показать забавный момент из якобы реображения.

В ролике Настя в свободных домашних брюках и такой же кофте прыгает на постель, где лежит ее платье и пытается оказаться в наряде, не надевая тот на себя. Чаще всего такие ролики показывают с удачным преображением в конце, а Настя решила сделать наоборот. При этом не все оценили ее выходку:

«Кирпичей надо было подложить под халат. Так намного интересней было бы прыгать; Что это было😮; Ужас; Така справжня, небоїться бути смішною...... обожнюю 💋💋💋; Я сечас умру из смеху; Тупость».

Ранее мы также писали, что после возвращения из отпуска Настя решила устроить интенсивный курс по занятиям спортом. Теперь она каждое утро проводит за занятиями, записывая тебя и рассказывая о своих успехах. В этот раз Каменских поделилась утренним селфи, на котором позировала в коротеньком топе и обтягивающих лосинах собственного бренда.

«Спорт - это так круто! 💪🔝 Мне очень хочется на своём примере показать вам все плюсы занятий спортом и здорового образа жизни! 😘 И хоть мой интенсив уже стартовал, впереди у нас почти три недели вместе! 🚀 Вы ещё можете присоединиться, так как начинать никогда не поздно!» - рассказывает Каменских под постом.

Она также отметила, что намерена на интенсиве разработать привычку правильного питания с участвующими, подчеркнув, что участвуя в этом интенсиве, они не только прокачивают себя, но и собирают деньги для детей, больных онко.

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