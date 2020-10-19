Светлана Лобода, Настя Каменских, Даша Астафьева и другие звезды показали пикантные образы

На первом фото позировала Светлана Лобода. Красотка стояла в откровенном боди с черными кружевами и прозрачной сеточкой на бюсте. Певица демонстрировала свою идеальную фигуру, позируя на фоне сетки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже была Настя Каменских. Красотка позировала среди тропических растений в блузке, которую сбросила, а образ дополнила черным купальником с мелкими кружевами на самых пикантных местах. Фото вышло очень соблазнительным и загадочным.

На третьем месте Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян. Бахари надела изящную блузку с корсетом и кружевами. Наряд был прозрачным, что сделало кадр максимально пикантным.

На четвертом кадре уже Даша Астафьева. Красотка в прозрачном кружевном белье показалась на фоне занавесок. Лифчик и трусики были очень пикантными, но это совсем не смущало красавицу. Девушка прикрыла глаза перышком, а руки подняла вверх.

Закрывает топ победительница "Холостяка" Даша Ульянова. Красотка была в кружевном белье, а в руках держала фрукт. Звезда отвела взгляд от камеры, при этом соблазнительно выгнулась, позируя на столе.

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