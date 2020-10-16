Популярная украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась новым ярким фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Buenos días! 😘 Пятница - уже повод для радости!», - написала артистка.

На фото Каменских позирует в белом купальнике, поверх которого надета белая рубашка, что еще больше подчеркивает загар певицы. Образ дополняют солнцезащитные очки и украшения. Артистка стоит под пальмой и широко улыбается.

«Если ты под пальмой, то это уже повод для радости», «Какая вы красивая», «Вау», «Какое тёплое фото 😊👍 Красотка♥️», «Настя, ты супер выглядишь», - пишут в комментариях.

Отмметим, не смогла пройти мимо яркого фото и Надя Дорофеева. Она отреагировала на снимок Каменских "лайком".

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На фото Настя позировала в шортиках, белом топе и рубашке. Образ Каменских дополнила большими серьгами в ушах. Красотка стояла у входа в дом и подняла руки вверх. На втором кадре певица уже распахнула рубашку и задрала одну ножку, делая фото более соблазнительным.

Напомним, Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости.

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