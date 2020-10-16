На это фото можно смотреть вечно

33-летняя украинская певица Настя Каменских осчастливила поклонников соблазнительным фото

Как передает Pоliteka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке с пуговками и выглядывающем из-под нее темном бюстгальтере.

Настя взъерошила руками волосы, от чего кадр получился просто фантастическим, и загадочно посмотрела в камеру, приоткрыв рот, будто хотела что-то сказать.

"Buenas noches! 😘 Выбирайте себе какие-то из этих латиноамериканских слов и пусть они сделают крутым ваш вечер пятницы", - подписала фото певица.

Пользователи за час успели поставить более 17 тысяч лайков, а также высказать свое мнение в комментариях по поводу увиденного:

"Нереальная 😍😍😍"

"Настюха ты супер👍я бы тебя бы ух👍🔥 ты понимаешь😂"

"Chocolate 🍫"

Ранее мы сообщали, Каменских в последнее время активно занимается спортом. Звезда успешно избавляется от лишних килограммов и держит себя в тонусе. Кроме того, Настя объявила о проведении 30-дневного спортивного интенсива, изъявив желание рассказать фанаткам, как ей удалось "отточить" фигурку.

Правда, судя по комментариям под одним из последних фото Каменских, некоторым пользователям показалось, что она "потеряла" былую роскошь. Певица позировала в коротком топике.

"Где-то груди большие, а здесь совсем маленькие, даже их нету, странно", - полагает один из комментирущих.

Другие же остались в полном восторге: "Ты супер👍😍😘"; "Вы вдохновляете!"; "Ни разу не вспотела!!!"; "Настя, у вас, смотрю по фото, скоро лоб лопнет от ума 😆"; "Богиня нашего времени ❤".

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