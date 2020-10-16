39-летний украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) разоткровенничался о своей жене, певице Насти Каменских

Артист затронул деликатную тему в эфире авторской передачи на YouTube-канале 2POpodcast, передает Politeka.net. В частности, Потап прокомментировал, как относится к тому, что его супруга частенько выставляет в соцсети свои "голые" фото, тем самым привлекая еще больше внимания у мужской аудитории.

"У меня супруга часто снимается... И у нас есть такой паритетный договор между собой. Мне нравится, что она снимается... Мне часто задают вопрос: "Вот, она голая там... Как ты реагируешь? И на фотографии голая!" Мне нравится, когда она раздевается, когда все смотрят. Это же моя жена? Моя жена. Пока она моя - мне это очень нравится", - поделился своими мыслями по этому поводу Потап.

Ранее мы сообщали, что счастливая Каменских в белом бикини покрутилась перед камерой, стоя под пальмами. Загорелая красотка накинула на плечи белую рубашку, но зато оголила прелестный животик и декольте. Настя покорила широкой улыбкой и озорными "чертиками" в глазах.

«Buenos días! 😘 Пятница - уже повод для радости!», - подписала фото артистка.

«Если ты под пальмой, то это уже повод для радости», «Какая вы красивая», «Вау», «Какое тёплое фото 😊👍 Красотка♥️», «Настя, ты супер выглядишь», - отреагировали в комментариях.

Также мы писали, что Потап похвастался в Инстаграм, как душевно встречает его дома жена.

Рэпер показал, какой сюрприз ему приготовила Настя.

"Приезжаешь домой, занимаешься спортом, а дома Каменских навела вот такую красоту ! Fall installation by Wifey NK 🔥😎😘🎃🎃🎃", - подписал артист снимок.

На фото он стоит напротив входа в дом, который украшен цветущими хризантемами и тыквами. Певица готовится к Хэллоуину.

Напомним, Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости.

А еще Politeka писала, что Каменских с бюстом напоказ "задавила" Горбунова своим декольте.