32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк подражнила публіку "смачним" фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свої засмаглі ніжки і більше нічого. Для вдалого кадру зірка розташувалася на балконі з прекрасним видом на аквапарк і пляж.

Дівчина взула розкішні туфлі червоного кольору і задумалася над тим, яка нога краще - ліва або права?

"Не можу визначитися... 1а або 2а??? Нога красивіше☺️ 🍊🍊🍊👇🏻", - з гумором підписала фото Леся.

Користувачі не на жарт розійшлися з коментарях:

"Бери обидві"

"Ой навіть не знаю... щось середнє... між ними. Жарт 😊"

"На цьому фото прекрасно все! А ще Леся, ви афігенно співаєте! І це не лестощі 👍"

"Леся ти в ці тухфельки прям закохалася. Вони дійсно красиві. 😁😁"

"Обидві шикарні як не крути ❤️❤️"

"Посередині😂"

"Ох і ноги!!!!! 🔥"

"Ноги як дві ракети Ілона Маска) Ракета Леся і Ракета Нікітюк😁"

"Дражнишся..... знову закохалася.. знову в туфлі..."

"1а, бо довша!!)"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк виставила в Instagram фото в тих же туфлях, про які мова вище, але в цей раз показала себе повністю. Дівчина стояла на балконі в фіолетовій міні-сукні на запах, демонструючи довжелезні ніжки. Леся млосно підняла руку до голови і кинула чарівний погляд в об'єктив.

Телеведуча ніяк не підписала знімок, крім смайликів з "чортиками".

"Сукня-розрив", "хто вам створює такі шикарні образи? Ці ноги!", "Багиня", "а ноги то ноги! он які довжелезні!", "Ух! Ось це погляд", "щоб любити ці ноги - потрібен білий кадилак", "Ну і ноги! Поляковій не показуй фото! Засмутиться!", "Ноги так, Наомі Кемпбелл відпочиває", - відреагували користувачі.

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