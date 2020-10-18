"Как две ракеты Илона Маска"

32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила публику "вкусным" фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свои загорелые ножки и больше ничего. Для удачного кадра звезда расположилась на балконе с прекрасным видом на аквапарк и пляж.

Девушка обула роскошные туфли красного цвета и задумалась над тем, какая нога лучше - левая или правая?

"Не могу определиться... 1я или 2я??? Нога красивее☺️ 🍊🍊🍊👇🏻", - с юмором подписала фото Леся.

Пользователи не на шутку разошлись с комментариях:

"Бери обе😂"

"Ой даже не знаю... что-то среднее... между ними. Шутка 😊"

"На этом фото прекрасно все! А еще Леся, Вы афигенно поете! И это не лесть👍🏻"

"Леся ты в эти тухфельки прям влюбилась. Они действительно красивые. 😁😁"

"Обе шикарны как не крути ❤️❤️"

"Посередке😂"

"Ох и ноги!!!!! 🔥"

"Ноги как две ракеты Илона Маска) Ракета Леся и Ракета Никитюк😁"

"Дразнит..... опять влюбилась.. опять в туфли..."

"1я, потому что длиннее!!)"

Ранее мы сообщали, Никитюк выставила в Инстаграм фото в тех же туфлях, о которых речь выше, но в этот раз показала себя полностью. Девушка стояла на балконе в фиолетовом мини-платье на запах, демонстрируя длиннющие ножки. Леся томно подняла руку к голове и кинула обворожительный взгляд в объектив.

Телеведущая никак не подписала снимок, кроме смайликов с "чертиками".

«Платье – разрыв», «Кто вам создаёт такие шикарные образы? Эти ноги!», «Багиня», «А ноги то ноги! вон какие длиннющие!», «Ух! Вот это взгляд», «Чтоб любить эти ноги - нужен белый кадиллак», «Ну и Ноги! Поляковой не показывай фото! Расстроится!», «Ноги да, Наоми Кэмпбелл отдыхает», - отреагировали пользователи.

Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.

Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.

Также Politeka писала, что бесшабашная Никитюк в тоненьком топе удивила лишними частями тела.