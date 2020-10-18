32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила публику "вкусным" фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свои загорелые ножки и больше ничего. Для удачного кадра звезда расположилась на балконе с прекрасным видом на аквапарк и пляж.
Девушка обула роскошные туфли красного цвета и задумалась над тем, какая нога лучше - левая или правая?
"Не могу определиться... 1я или 2я??? Нога красивее☺️ 🍊🍊🍊👇🏻", - с юмором подписала фото Леся.
Экс-любовник Пугачевой показал, как наслаждался счастьем с Примадонной: «Это лучшее, что у нее было»
Русская Кардашьян в бассейне показала, чем наградила ее природа: "Мокрая бестия"
Обезумевшая Асмус в халате и парике показала свои ягодки: "И кому ж такая достанется?"
«Тебя больше нет с нами»: безутешная Оля Полякова рассказала о большой потере, рак был беспощаден
Пользователи не на шутку разошлись с комментариях:
"Бери обе😂"
"Ой даже не знаю... что-то среднее... между ними. Шутка 😊"
"На этом фото прекрасно все! А еще Леся, Вы афигенно поете! И это не лесть👍🏻"
"Леся ты в эти тухфельки прям влюбилась. Они действительно красивые. 😁😁"
"Обе шикарны как не крути ❤️❤️"
"Посередке😂"
"Ох и ноги!!!!! 🔥"
"Ноги как две ракеты Илона Маска) Ракета Леся и Ракета Никитюк😁"
"Дразнит..... опять влюбилась.. опять в туфли..."
"1я, потому что длиннее!!)"
Ранее мы сообщали, Никитюк выставила в Инстаграм фото в тех же туфлях, о которых речь выше, но в этот раз показала себя полностью. Девушка стояла на балконе в фиолетовом мини-платье на запах, демонстрируя длиннющие ножки. Леся томно подняла руку к голове и кинула обворожительный взгляд в объектив.
Телеведущая никак не подписала снимок, кроме смайликов с "чертиками".
«Платье – разрыв», «Кто вам создаёт такие шикарные образы? Эти ноги!», «Багиня», «А ноги то ноги! вон какие длиннющие!», «Ух! Вот это взгляд», «Чтоб любить эти ноги - нужен белый кадиллак», «Ну и Ноги! Поляковой не показывай фото! Расстроится!», «Ноги да, Наоми Кэмпбелл отдыхает», - отреагировали пользователи.
Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.
Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.
Также Politeka писала, что бесшабашная Никитюк в тоненьком топе удивила лишними частями тела.