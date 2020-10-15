Популярная украинская ведущая Леся Никитюк засветила идеальные ножки в коротком платье

Звезда поделилась фотографиями своего нового яркого лука в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Леся устроила импровизированную фотосессию на балконе, с которого открывается живописный вид на закатное небо, деревья и море.

Никитюк позирует в коротком платье насыщенного фиолетового цвета. Особой изюминки ее образу придают глубокое декольте и короткая юбка наряда, позволяющие ей продемонстрировать все достоинства своей фигуры. Дополняют образ оранжевые туфли на шпильке, которые оригинально оттеняют ее наряд по цвету.

Поклонники Леся пришли в восторг от ее нового образа и буквально засыпали ведущую комплиментами.

«Платье – разрыв», «Кто вам создаёт такие шикарные образы? Эти ноги!», «Багиня», «А ноги то ноги! вон какие длиннющии!», «Ух! Вот это взгляд», «Чтоб любить эти ноги - нужен белый кадиллак», «Красивая женщина, незамужняя», «Ну и Ноги! Поляковой не показывай фото! Расстроится!», «Какая худенькая», «Леся, ну вы модель!», «Ноги да, Наоми Кэмпбелл отдыхает», - пишут люди.

До этого мы писали, что Никитюк развеселила соцсети забавным видеороликом. В начале ведущая в банном халате и с полотенцем на голове любуется красной туфлей, затем подбрасывает ее вверх и попадает себе в лоб. Недовольно потирая лоб, она рассматривает обувь, затем – отбрасывает ее.

Следующий кадр – Никитюк уже одета в сиреневое короткое платье, туфли на ней, а волосы ведущей развеваются якобы от ветра. Но внимательные поклонники тут же заметили краешек фена в правом углу видео, Лесе кто-то невидимый помогает создать "ветреную атмосферу".

Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.

Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.

Также Politeka писала, что бесшабашная Никитюк в тоненьком топе удивила лишними частями тела.