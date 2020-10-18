Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний образ в атласній сукні

Модель змогла здивувати шанувальників жарким чином. Як відомо, дівчина вважає за краще показувати бюст завдяки вдалим вирізам і сміливим декольте практично в кожному її вбранні. Дана фішка стала своєрідним акцентом на кожному фото. Гюль подобається підкреслювати достоїнства, а не приховувати їх від публіки.

При цьому робить це вона вельми скромно, не роздягаючись і не показуючи бюст в одній білизні. Тим не менш, багато її сукні виглядають більш ніж сміливо. Наприклад, ніжно-лавандове плаття з атласної тканини було доповнено тонким мереживом прямо на бюсті, дівчина не стала надягати бра, тому кадр вийшов вельми інтригуючим.

Ось що пишуть в мережі:

"Вау, вау, красиво і сексуально 🙌; Тариф Гарячий 🔥; фігура бомби ❤️❤️😍 😍; виглядає мило; у мене є шампанське в очікуванні тебе ❤ ️@ gul_bahari; ви Чарівниця? Ні ви фея? Все я знаю ви казкова принцеса !!!! Тому що ви неземної краси дівчина! ❤ ️ 😍 ; Ти виглядаєш дуже сексуально в цій сукні🔥; ти мила і мила😘; Красиво💜 💫; яка ти красива насправді супер красива🔥; мереживо - твоя річ, ти виглядаєш фантастично; ваші стегна горять !! 😍💕».

Раніше також Гюль Бахарі показала себе на радість фанатів. На фото Гюль показала себе в білому топі і синіх трусиках. Красуня сиділа перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Волосся у Бахарі були розпущеними, а образ дівчина доповнила яскравим макіяжем.

"Кожен день я використовую льодяники", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт, дитинко", "Плоский животик мами", "Вбивча любов", "така краса", "милий наряд"," Бажана Крива і краса"," Ти така чудово красива", " в них ноги товсті!", "Виняткова Краса", "досконалість", "Привіт, найкрасивіша кішечка".

Нагадавши, Турецька Кардашьян поклала на стіл свої "апельсинки" в зухвалому декольте

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян засвітила своїх "подружок" в напівпрозорій блузці

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян позбавила дару мови в леопардовому купальник