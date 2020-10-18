39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо підкорила мережу яскравими кадрами

Як передає Politeka.net, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала щасливою, ненафарбованою і в оточенні милих волохатих красенів.

Так, Алессандра в легкій міні-сукні сірого відтінку зручно розташувалася на підстилці на траві, тримаючи в руках і граючись з цуценятами породи лабородор. Красуня навіть, мабуть, не помітила, як задрався поділ, оголивши її чарівні стрункі ніжки.

"Щеняча любов 💕 💕 💕 запропонуйте імена для цих малюків?", - підписала фото Амбросіо.

Прохання моделі викликало переполох в коментарях: всі кинулися пропонувати всілякі клички для песиків.

"Фокс❤️😍"

"Найкрасивіші лабрадори 😍 😍 кольору ночі 😍 у мене є 7-річний чорний лабрадор Бетховен 😍"

"Гудрун і Інгрід. "Бажаю вам гарної суботи☀️"

"Мухтар, Мішель, Джесс, Алі, Бетмен, Ед, Міа"

"Бадді🥰"

"Занадто красиво"

"Ви їх всіх заберете? Лука, наприклад, Лексі, якщо дівчинка?"

"Власне... яка любов!!! Орео, Мадонна, Шер, Шанель, Текіла 🤭 😊 "

"так мило"

"Які милі"

"Не знаю, що зігріває мені серце більше, Алессандра або цуценята?!"

"Чому вона купує стільки собак? У неї душевна депресія в її сумному житті або що? Шалено купувати так багато"

Раніше ми повідомляли, модель поділилася в соцмережі кадрами, на яких з вигідних ракурсів продемонструвала красиву фігуру під час купання.

"Щасливе місце назавжди 🌊", - написала Алессандра.

На одному з кадрів красуня зайшла у воду, підняла підборіддя і посміхнулася. Її очі прикривали сонячні окуляри. Видно, як вона щиро раділа моменту.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».