39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо підкорила мережу яскравими кадрами
Як передає Politeka.net, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала щасливою, ненафарбованою і в оточенні милих волохатих красенів.
Так, Алессандра в легкій міні-сукні сірого відтінку зручно розташувалася на підстилці на траві, тримаючи в руках і граючись з цуценятами породи лабородор. Красуня навіть, мабуть, не помітила, як задрався поділ, оголивши її чарівні стрункі ніжки.
"Щеняча любов 💕 💕 💕 запропонуйте імена для цих малюків?", - підписала фото Амбросіо.
Прохання моделі викликало переполох в коментарях: всі кинулися пропонувати всілякі клички для песиків.
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"Фокс❤️😍"
"Найкрасивіші лабрадори 😍 😍 кольору ночі 😍 у мене є 7-річний чорний лабрадор Бетховен 😍"
"Гудрун і Інгрід. "Бажаю вам гарної суботи☀️"
"Мухтар, Мішель, Джесс, Алі, Бетмен, Ед, Міа"
"Бадді🥰"
"Занадто красиво"
"Ви їх всіх заберете? Лука, наприклад, Лексі, якщо дівчинка?"
"Власне... яка любов!!! Орео, Мадонна, Шер, Шанель, Текіла 🤭 😊 "
"так мило"
"Які милі"
"Не знаю, що зігріває мені серце більше, Алессандра або цуценята?!"
"Чому вона купує стільки собак? У неї душевна депресія в її сумному житті або що? Шалено купувати так багато"
Раніше ми повідомляли, модель поділилася в соцмережі кадрами, на яких з вигідних ракурсів продемонструвала красиву фігуру під час купання.
"Щасливе місце назавжди 🌊", - написала Алессандра.
На одному з кадрів красуня зайшла у воду, підняла підборіддя і посміхнулася. Її очі прикривали сонячні окуляри. Видно, як вона щиро раділа моменту.
Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".
Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.
Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».