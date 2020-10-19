Відома модель Ельза Хоск з Victoria's Secret показала себе і розповіла про вагітність

На фото Ельза позувала в капелюшку і шортах. Хоск була без верхньої частини одягу і білизни, прикриваючи тільки руками свою красу. На іншому фото красуня вже лежала на дивані і спокусливо вигнулася. На ще одному кадрі модель була на килимку і прикрила груди капелюхом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернення до четвертого місяця вагітності", - написала зірка.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "вагітна Ельза-єдине хороше в 2020 році", " О, мій бог! Це була причина, по якій ви прикривали своє тіло", "Мені так подобаються ці знімки, ти прекрасна", " якої марки це штани?", "Але яка ти гарненька", "Ти така чудова наша"," королева", "красива мама", "ви виглядаєте абсолютно чудово", " шикарна мама! чудова дівчинка".

Повідомлялося, що популярна модель Ельза Хоск засвітила свій животик.

Цього разу модель опублікувала серію знімків в толстовці і джинсах, ймовірно, для вагітних.

Пекуча блондинка похвалилася невеликим животиком, задерши кофту.

Грайлива модель без сорому продемонструвала фігуру з усіх вигідних ракурсів.

Нагадавши, вагітна Ельза Хоск з Victoria's Secret скинула білизну і показала, як виглядає ідеал

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