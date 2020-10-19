Відома модель Емілі Ратаковскі показалася в незвичайному образі

На фото Емілі позує в смугастій сукні. Красуня доповнила образ стильними сережками, а сама влаштувалася в досить пікантній позі на стільці. Волосся були у моделі зібрані назад, а поруч можна побачити вазу, в якій стояв квітка. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 лайків і не писали Коментарі, але під іншими публікаціями постійно радують Емілі компліментами:

"Виглядає чудово", "занадто прекрасно занадто ідеально", " як бути фаворитом Бога? Серйозно, ти чудова! Не слухайте ненависників, вони просто заздрять.", "Ух ти очі ... Яскраві ... Вау яскрава, як зірка в небі", "Гарячий пиріг".

Повідомлялося, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі похвалилася зухвалим образом в джинсовому костюмі.

На фото видно, що дівчина захоплює фігурою в черговому кроп-топі, рваних джинсах на сідницях і в джинсовій куртці, яка підкреслила її бунтарський вигляд.

Ми писали, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі захопила стрункою фігурою будинку.

На домашньому фото Емілі продемонструвала, що знаходиться у відмінній формі, має таку ж підтягнуту фігуру і жаркий вигляд. Для більшої спокусливості вона навіть задерла кофтинку:

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