Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски в самых откровенных нарядах старается продемонстрировать свои идеальные прелести

Звезда часто выбирает самую смелую одежду, чтобы подчеркнуть свои достоинства, пишет Politeka.net. Поклонники модели опубликовали одно из жарких фото на фан-страничке.

Так, модель предстала в черном облегающем топике, который оголил стройную талию и упругий животик. Топ был пошит так, что одно плечико красотки было оголено, а одна рука была скрыта под тканью.

Также Ратаковски была в облегающей юбочке, натянув по бокам веревочки, тем самым сделав наряд еще короче.

Блестящие чулки в сеточку обтянули стройные ножки и смотрелись на них идеально.

Сверкающие браслет и сережки дополнили образ. А прическа волнами - смотрелась просто роскошно.

За пять часов пост собрал около 70 лайков и один комментарий: "Секси", - написал пользователь сети.

Однако посты на подтвержденной странице Ратаковски моментально набирают тысячи лайков, ведь она - "горячая крошка".

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в коротком платье расцветки "зебра" и в такой же шляпке. Причем, на ногах девушки – красные босоножки на высоком каблуке.

Поклонники восхитились свежим луком знаменитости, искупав Эмили в лайках, однако не написав ни одного комментария.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски надела короткий жакет на одной пуговице, под которым, казалось, нет белья. Грудь звезды красиво выпирала. Длина наряда позволила рассмотреть упругий животик модели - все-таки она такая жгучая. Рельефы ее тела просто завораживают.

К слову, звезда также изменила цвет волос.

Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".

Также Politeka писала, что дерзкая Ратаковски подразнила видом своих богатств без лифчика: эти формы сводят с ума.