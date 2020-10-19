Известная модель Эмили Ратаковски показалась в необычном образе

На фото Эмили позирует в полосатом платье. Красотка дополнила образ стильными серьгами, а сама устроилась в довольно пикантной позе на стуле. Волосы были у модели собраны назад, а рядом можно увидеть вазу, в которой стоял цветок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 лайков и не писали комментарии, но под другими публикациями постоянно радуют Эмили комплиментами:

"Выглядит прекрасно", "слишком прекрасно слишком идеально", "Каково быть фаворитом Бога? Серьезно, ты великолепна! Не слушайте ненавистников, они просто завидуют.", " Ух ты глаза ... Яркие ... Вау яркая, как звезда в небе", "Горячий пирожочек".

Сообщалось, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски похвасталась дерзким образом в джинсовом костюме.

На фото видно, что девушка восхищает фигурой в очередном кроп-топе, рваных джинсах на ягодицах и в джинсовой куртке, подчеркнувшей ее бунтарский вид.

Мы писали, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски восхитила стройной фигурой дома.

На домашнем фото Эмили продемонстрировала, что находится в отменной форме, имеет такую же подтянутую фигуру и жаркий вид. Для большей соблазнительности она даже задрала кофточку:

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини



