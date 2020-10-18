42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова розбурхала фото дівич-вечора

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в оточенні учасниць чергового сезону шоу «Модель XL».

Чехова, яка зазвичай показує в Instagram себе в розкішних нарядах, на цей раз з'явилася в домашньому затишному одязі: сірих штанях, білій футболці і такого ж кольору шкарпетках. На руках у знаменитості сидів її пес породи французький бульдог на прізвисько Картопля.

Злегка розпатлана Анфіса з мінімумом косметики з ніжною посмішкою глянула в об'єктив.

"Подивилися дружною компанією нову серію "Модель XL". Тепер питання до вас. Вибрали вже собі фаворитку? Хто з дівчаток сподобався?", - підписала фото телеведуча.

Користувачі з жаром кинулися коментувати:

"Серед ваших подруг немає худих. Всі красиві! ❤️"

"Чехова, йопрст, до ворожки не ходи)♥️"

"Та, яка з ямочками) вона чудова, до біса)))"

"👍всі круті дівки 😘"

"Які всі красиві!!! 💖"

"Красуня... злегка втомлені, але красуні... 💕🌹"

"Вони що, всі не заміжні"

"Щось у всіх чащки й тільки один келих на столі?))))"

Раніше ми повідомляли, Чехова спокусила постільним фото. У чарівній міні-сукні і чорних колготках, прямо у взутті, красуня влягла на білому простирадлі в томній позі.

"Ось так виглядає моя перерва на обід", - підписала кадр ведуча.

"Шикарний обід", "захоплення", "дуже красива", "можна мені з вами на обід", "Шикарно красуня, мрія будь-якого чоловіка", "М-Так! Шикарний обід...словами не передати як я зголоднів", "і таза з їжею не вистачає", - відреагували користувачі.

Нагадавши, спокуслива Чехова розігралася в басейні, зробивши приголомшливе визнання: "Красотища-то яка!".

Також Politeka писала, що у купальнику на тлі унітазу: розповніла Анфіса Чехова ошелешила виглядом, показові кадри.