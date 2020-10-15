"Можно мне с вами"

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как расслабляется на кровати в обеденный перерыв

Звезда поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимке Чехова запечатлена в томной позе, развалившись на кровати. Ведущая одета в темное атласное платье с поясом и короткой юбкой, которая обнажает ее стройные ноги в черных колготах и туфлях. Чехова расслаблено лежит на белых простынях, раскинув по постели свои длинные локоны.

«Вот так выглядит мой перерыв на обед», - подписала кадр ведущая.

Ее поклонники активно комментируют фото.

«Шикарный обед», «Восхищение», «Очень красивая», «Можно мне с вами до обеда», «Шикарно красотка, мечта любого мужчины», «М-да! Шикарный обед...словами не передать как я проголодался», «И таза с едой не хватает», - пишут люди под снимком.

Ранее мы писали, что Чехова опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала фигуру в белом купальнике с голубым принтом.

Счастливая Анфиса в солнцезащитных очках собрала волосы в хвостик и позировала, стоя в воде почти по бедра, хвастаясь пышными прелестями во всевозможных ракурсах. На одном из кадров звезда поплескалась, поднимая брызги в воздух, чтобы фото получилось суперфантастическим.

Напомним, соблазнительная Чехова разыгралась в бассейне, сделав ошеломительное признание: "Красотища-то какая!".

Как сообщала Politeka, роскошная Чехова в бане прильнула необъятными "арбузами" к стеклянной стенке: "Кто со мной?".

Также Politeka писала, что в купальнике на фоне унитаза: располневшая Анфиса Чехова ошарашила видом, показательные кадры.