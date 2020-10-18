Стало відомо, як улюблениця Філіпа Кіркорова Анастасія Стоцька блищала на сцені Московського театру

Про це пишуть Дні.

Журналісти не могли обійти стороною прем'єру мюзиклу "Шахи", квитки на прем'єру якого були розкуплені за три місяці вперед.

Сюжетною основою мюзиклу стала історія знаменитого матчу за звання чемпіона світу між Анатолієм Карповим і радянським неповерненцем Віктором Корчним.

У постановці "Шахів" 1984 року повинна була зіграти примадонна Алла Пугачова, і одну з ролей їй особисто запропонував автор лібрето мюзиклу Тім Райс, який приїжджав з США в Москву.

"Ми стояли і ридали, тому що розуміли: мене ніхто не відпустить, – скаржилася тоді примадонна.

За словами Кіркорова, який прийшов на прем'єру в Театр МДМ, Алла Пугачова тоді була сильно засмучена, адже їй не вдалося стати першою російською артисткою на американському Бродвеї.

А зараз на сцені театру блищить співачка і актриса Анастасія Стоцька, у якої багато дуетів і сольних партій, що дозволяють явити всю повноту вокального і драматичного таланту. Журналісти не сумніваються, що Стоцькій вдалося переплюнути Пугачову, оскільки вона з'являється на сцені частіше за інших артистів.

"У цьому мюзиклі повинна була співати Пугачова, але, за іронією долі, через стільки років співає Стоцька, яка теж руда. Я вражений, але от думаю, чи зможуть мої діти зрозуміти "Шахи", чи не рано їм поки, Чи не буде складно?",- прокоментував Філіп Кіркоров гру своєї фаворитки в мюзиклі.

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