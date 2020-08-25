37-летняя российская актриса и певица Анастасия Стоцкая, видимо, уже привыкла к слухам, что оба ее ребенка очень похожи на ее бывшего продюсера Филиппа Киркорова
Как передает Politeka.net, не успели в сети улечься страсти по поводу того, что 9-летний сын Стоцкой Александр - копия Филипп, как тут же слили кадры ее трехлетней дочки Веры. На фото, опубликованном в Инстаграм, девочка предстала с мамой. Невооруженным глазом заметно, что малышка очень сильно похожа на Киркорова - особенно глаза. Кроме того, пользователи разглядели в ней много общего с 8-летней Аллой-Викторией - настоящей дочкой поп-короля, рожденной с помощью суррогатного материнства.
"Анастасия Стоцкая со своей доченькой!💕 Как по мне, то малышка просто безумно милая", - подписано фото.
Комментирующие сошлись на том, что маленькая Вера - ребенок Киркорова, как в прочем и Александр.
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"Ржу ...копия киркоров"
"Зашла ради комментов про Киркорова😊"
"Даже понятно что от Киркорова"
"Филькина доча"
"Филипповна 🤗👍"
"на дочку Киркорова похожа, копия Алла-Виктория"
"Почему оба ее ребёнка вылитые Филипп Киркоров"
"Она один в один похожа на детей Киркорова?!?!?!"
"Копия папа Филипп👏"
Примечательно, что ранее Стоцкой предлагали сделать ее сыну тест ДНК, дабы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, однако, звезда категорически отказалась.
«Раньше сын действительно походил на Киркорова. Сейчас я бы так не сказала. ДНК? Зачем? Скажут, что все куплено. Ну если людям хочется так считать, то пусть думают. Они хотят интригу. Это такая человеческая психология», — заявляла артистка.
Напомним, что Анастасия Стоцкая в прозрачном платье похвасталась интимным фото: «Вау, какой цветочек...».
Как сообщала Politeka, Анастасия Стоцкая внезапно напомнила о себе знойным фото в белье: "Девочка с огоньком".