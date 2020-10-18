Стало известно, как любимица Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая блистала на сцене московского театра

Об этом пишут Дни.

Журналисты не могли обойти стороной премьеру мюзикла "Шахматы", билеты на премьеру которого были раскуплены за три месяца вперед.

Сюжетной основой мюзикла стала история знаменитого матча за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и советским невозвращенцем Виктором Корчным.

В постановке "Шахмат" 1984 года должна была сыграть примадонна Алла Пугачева, и одну из ролей ей лично предложил автор либретто мюзикла Тим Райс, который приезжал из США в Москву.

"Мы стояли и рыдали, потому что понимали: меня никто не отпустит, – жаловалась тогда примадонна.

По словам Киркорова, который пришел на премьеру в Театр МДМ, Алла Пугачева тогда была сильно огорчена, ведь ей не удалось стать первой русской артисткой на американском Бродвее.

А сейчас на сцене театра блистает певица и актриса Анастасия Стоцкая, у которой много дуэтов и сольных партий, позволяющих явить всю полноту вокального и драматического таланта. Журналисты не сомневаются, что Стоцкой удалось переплюнуть Пугачеву, поскольку она появляется на сцене чаще других артистов.

"В этом мюзикле должна была петь Пугачева, но, по иронии судьбы, спустя столько лет поет Стоцкая, которая тоже рыжая. Я потрясен, но вот думаю, смогут ли мои дети понять "Шахматы", не рано ли им пока, не будет ли сложно?", - прокомментировал Филипп Киркоров игру своей фаворитки в мюзикле.

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