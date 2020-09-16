Известная российская певица Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в школьной форме

Актриса и певица поделилась трогательным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото звезда приобнимает своего 9-летнего сына Сашу, который идет в школу в форме и с букетом цветов. Стоцкая уточнила, что фото было сделано еще 1 сентября.

Впрочем, на снимке нельзя не заметить, что сын знаменитости очень похож на легендарного певца Филиппа Киркорова, который много лет назад как раз крутил роман со Стоцкой. На фоне такого сходства в сети давно ходят слухи о том, что дети певицы действительно от Киркорова. Стоцкой даже предлагали сделать ее сыну тест ДНК, дабы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, однако, звезда категорически отказалась.

В комментариях поклонники звезды активно комментируют новое фото.

«Маленький Филипчик», «Какие вы красивые», «ну что за красавчик такой», «На мамочку похож», «Таких детей надо ещё этому миру!», «Мамино счастье!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Стоцкая показала своего старшего сына Александра. Свежее фото мальчика появилось на странице знаменитости в Инстаграм. Красотка опубликовала фото в честь дня рождения своего наследника.

«Моя душа. Моё сердце. 9лет», - подписала снимок звезда.

Отметим, что Стоцкая опровергает слухи о том, что ее сын и дочь от Киркорова. Тем более, что дети родились в браке с бизнесменом Сергеем. На своего отца дети тоже похоже, но, конечно, романтическая история с Киркоровым не отпускает поклонников пары.

Напомним, любимица Киркорова огорошила, показав подросшего сына: "Боже мой, копия Филипп".

Как сообщала Politeka, любимица Киркорова Стоцкая внезапно напомнила о себе знойным фото в белье.

Также Politeka писала, что подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым.