Такого від неї не очікували

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець похвалилася красою і спантеличила українців загадковою фразою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"І одного разу ти розумієш, оскільки раніше вже не буде...» ,- йдеться в повідомленні.

Також Кравець розповіла, що найближчим часом планує дечим поділитися. Деталей вона розкривати не стала.

"Скоро поділюся з вами дечим. Поки ще трохи хвилююся...😌 » ,- йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що шанувальники знаменитості тут же кинулися вгадувати, що ж хоче сказати Кравець. Однак зірка тут же поспішила заспокоїти фанатів, що вона не в положенні.

«Може, вагітність», «тільки не в політику», «пішла з кварталу?», «Швидше б це «дещо»! Дуже чекаю. Підкорюйте», «ох, Олена, ох», «заінтригувала», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець повернулася у форму після того, як впоралася з важкою хворобою.

Актриса вбралася в яскраво-червоний брючний костюм і закатала рукава піджака по лікоть. Під ним можна помітити білий топ і кілька блискучих намист. На знімку Олена Кравець завмерла перед біля сходинок і витягла руки по швах, а похмурий погляд спрямувала кудись наверх.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

Також Politeka писала, що Кравець показала підрослих двійнят: "так схожі на...".