Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец похвасталась красотой и озадачила украинцев загадочной фразой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«И однажды ты понимаешь, так как раньше уже не будет...», - говорится в сообщении.
Также Кравец рассказала, что в ближайшее время планирует кое-чем поделиться. Деталей она раскрывать не стала.
«Скоро поделюсь с вами кое-чем. Пока ещё немного волнуюсь...😌», - говорится в тексте сообщения.
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Обратим внимание, что поклонники знаменитости тут же бросились угадывать, что же хочет сказать Кравец. Однако звезда тут же поспешила успокоить фанатов, что она не в положении.
«Может, беременность», «только не в политику», «ушла из квартала?», «Скорее бы это "кое-что"! Очень жду. Покоряйте», «ох, Лена, ох», «заинтриговала», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец вернулась в форму после того, как справилась с тяжелой болезнью.
Актриса нарядилась в ярко-красный брючный костюм и закатала рукава пиджака по локоть. Под ним можно заметить белый топ и несколько сверкающих ожерелий. На снимке Елена Кравец замерла перед возле ступенек и вытянула руки по швам, а мрачный взгляд устремила куда-то наверх.
Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».
Также Politeka писала, что Кравец показала подросших двойняшек: "Так похожи на...".