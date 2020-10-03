Жизнь продолжается даже на карантине

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец вернулась в форму после того, как справилась с тяжелой болезнью

Она разместила в микроблоге "Инстаграм" новое фото и порадовала поклонников светлым образом, пишет Politeka.net. Актриса нарядилась в ярко-красный брючный костюм и закатала рукава пиджака по локоть. Под ним можно заметить белый топ и несколько сверкающих ожерелий. На снимке Елена Кравец замерла перед возле ступенек и вытянула руки по швам, а мрачный взгляд устремила куда-то наверх.

"Всё возвращается на круги своя… Вот и наш @zhenskiykvartal_official тоже вернулся на экраны. Мы приготовили много жизненного, меткого, трогательного и, конечно же, смешного!Встречаемся сегодня в 22:00 на «1+1»!", - анонсировала знаменитость в описании.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом Елены Кравец и засыпали ее приятными комплиментами под записью:

"Ваууу вы лучшие ❤️😍"; "Слава Богу, наконец то, я уже соскучилась ❤️❤️❤️"; "Фото завораживает😍😍😍"; "Сильно красивая ❤️😍 Жду не дождусь 💞"; "Очень красивая 😍😍😍😍😍. Лена , нельзя быть такой красивой 💕💕💕".

Стоит отметить, что в сентябре Елена Кравец переболела китайским вирусом. Однако вскоре после выздоровления актриса вернулась к работе и приняла активное участие в подготовке нового шоу "Женского квартала".

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

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