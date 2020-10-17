Зірка проекту «Танці з зірками» Санта Дімопулос пристрасно притулилася до екс-ВІА гріха Мейхер і розповіла, чому виступ на паркеті даються складно

Про це вона розповіла у себе в Instagram, передає Politeka.

"Не знаю, яку саме підготовку зараз проходять люди для польотів на місяць, але після ефіру, де я танцювала відразу два номери поспіль, у мене таке відчуття, що на місяць я вже злітала 😅», - йдеться в повідомленні.

Дімопулос також розповіла, що кожен ефір, це як «вихід у відкритий космос, в невагомість, де може трапитися все що завгодно».

"Минулого разу мені було дуууже складно підготувати два танці-так, щоб вони виглядали на тому рівні, який я звикла давати в ефірі. Тим більше, що час для переодягань між номерами обмежувався ... рекламною паузою 🙈», - йдеться в тексті повідомлення.

Однак шанувальники зірки зізналися, що виступи Дімопулос і Мейхер вийшли досить хорошими.

"Відкинувши всі серіалоінтриги-танець вийшов дійсно кайфовим і неймовірно крутим! Аж блискавки літали всюди", " номер прекрасний. Але поцілунок в кінці був явно зайвий", - пишуть вони.

Нагадавши, Дімопулос і Мейхер з "Танців з зірками" висловили все, що думають один про одного.

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