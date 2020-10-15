Звезда проекта «Танці з зірками», экс-солистка ВИА-Гры Санта Димопулос рассказал о жизни женщины в современном мире

Украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Санта решила поделиться своими мыслями на тему бесконечных правил, с которыми ежедневно сталкиваются современные женщины.

«Когда мы пытаемся следовать уже созданным правилам – оказывается, что это не приближает нас к счастью, а делает путь к нему еще более запутанным. Возможно, потому, что это не наши правила?... Прежде чем слушать десятки других голосов – пусть и говорящих хорошие и правильные вещи – я бы хотела, чтобы каждый из нас прислушался к себе. Всегда. В любой ситуации», - написала певица.

Она также поделилась серией своих новых черно-белых фото. На них Санта позирует в танцевальном платье с короткой юбкой и глубоким декольте. Несмотря на отсутствие цвета на фото, образ певицы выглядит ярким и праздничным.

Поклонники Димопулос бурно отреагировали на ее пост.

«Невероятная», «Вы очень умная женщина, хорошие слова», «Нефертити», «Красотка», «Шикарная», «Очень мудрые слова», «Нежная красавица и умница», - пишут люди.

Ранее Димопулос рассказала, что при подготовке к новому выпуску она целую неделю «едва успевала дышать».

«Растяжка, правильное дыхание, куда идет рука, куда нога… куда иду я?! Я иду навстречу новой себе. Такой собранной, отдающейся процессу и увлеченной тем, что я делаю, – я еще не была. «Танцы…» открывают мне новую меня, новые границы моих собственных возможностей, о которых я даже не подозревала… Это новая Санта, с которой я только знакомлюсь», - рассказала экс-солистка ВИА-Гра.

Напомним, Димопулос и Мейхер из "Танців з зірками" высказали все, что думают друг о друге.

Как сообщала Politeka, знойная Санта Димопулос поразила откровением о «Танцях з зірками»: «Я даже не подозревала…».

Также Politeka писала, что фаворитка Кухар из "Танців з зірками" Димопулос свела с ума рельефами в смелом платье.