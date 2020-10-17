Звезда проекта «Танці з зірками» Санта Димопулос страстно прижалась к экс-ВИА Гре Надежде Мейхер и рассказала, почему выступление на паркете даются сложно

Об этом она рассказала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Не знаю, какую именно подготовку сейчас проходят люди для полетов на Луну, но после эфира, где я танцевала сразу два номера подряд, у меня такое чувство, что на Луну я уже слетала 😅», - говорится в сообщении.

Димопулос также рассказала, что каждый эфир, это как «выход в открытый космос, в невесомость, где может случиться всё что угодно».

«В прошлый раз мне было ооочень сложно подготовить два танца – так, чтобы они выглядели на том уровне, который я привыкла давать в эфире. Тем более, что время для переодеваний между номерами ограничивалось… рекламной паузой 🙈», - говорится в тексте сообщения.

Однако поклонники звезды признались, что выступления Димопулос и Мейхер получились достаточно хорошими.

«Откинув все сериалоинтриги - танец вышел действительно кайфовым и невероятно крутым! Аж молнии летали всюду», «номер прекрасный. Но поцелуй в конце был явно лишний», - пишут они.

Напомним, Димопулос и Мейхер из "Танців з зірками" высказали все, что думают друг о друге.

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