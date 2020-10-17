Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач похвалився відпочинком на вулиці з красунею-дружиною, захопивши шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, пара позує на вулиці. Ткач вбрався в кофту з кепкою і окулярами. А поруч з ним можна помітити красуню-дружину. Пара посміхається в кадр, що не могли не відзначити шанувальники знаменитості.

«Ласточкін на масі», «ви просто супер», «щасливі»,»оо, які няшки», «прям няшки, мяу», «няшки», «хороша пара. Видно, що ви реально любите один одного», «мила пара, пощастило вам один з одним. Заздрю вам, по-хорошому. Щастя і любові до старості», «які ви милі, хлопці», «Юрій, ваша дружина вогонь. У неї просто чарівна посмішка», «ви Класні, просто супер. Пощастило вам з дружиною-вона у вас дуже чарівна», «красива у вас дружина!»,- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що шоумен з "Кварталу 95" Юрій Ткач викликав фурор, показавшись у піджаку

"Обожнюю, коли говорять»позуй". Відразу приймаю позу", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ткач позує в піджаку і футболці. Доповнювала образ знаменитості красива бутоньєрка.

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.