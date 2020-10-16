Украинский шоумен из «Квартала 95» Юрий Ткач произвел фурор, показавшись в пиджаке

Соответствующие кадры он опубликовал у себя в Instagram, передает Politeka.

«Обожаю, когда говорят «позируй». Сразу принимаю позу «камня», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ткач позирует в пиджаке и футболке. Дополняла образ знаменитости красивая бутоньерка.

«Юра, ты очень красивый человек, а на фото ты просто шикарный», «вот, у кого Буся научилась позировать», «Даже камни улыбаются», «пирожок стал камнем», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что комик и шоумен студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался домашним любимцем, не забыв при этом о Евгении Кошевом

«Чикакошевая», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах собака породы Чихуахуа озлобленно рычит в камеру, после чего резко «переключается» на что-то. В тегах к посту Ткач тегнул Кошевого, а украинцы буквально «залились» смехом.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.