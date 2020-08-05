Звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой порадовал поклонников совместным снимком с комиком Юрием Ткачом

Как сообщает Politeka.net, после выборов Юрий Ткач заменил в команде Владимира Зеленского. Сейчас он полноправный член коллектива, который участвует во многих проектах студии. В Инстаграм у Евгения Кошевого появилась фотография из гримерки.

Судя по фото, Кошевой поймал Ткача не в самый подходящий момент. Сам Евгений стоял в штанах и пиджаке, а Ткач прикрывался костюмом и загадочно улыбался. Внизу виднелись его голые ноги в шлепках. Возможно, Кошевой поймал его в момент переодевания.

«Два друга. Юрий Ткач актерище», - подписал фото Кошевой.

Отметим, что Юрий Ткач работает с «Квартал 95» с 2013 года. Продюсеры заметили его во время украинской лиги КВН. Ткач как и Игорь Ласточкин играли в сборной Днепра. В 2013 году Ткача пригласили сниматься в ситкоме «Страна У», благодаря которому он и прославился. Сегодня он является судьей «Лиги смеха», а также ведущим «Рассмеши комика».

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой рассмешил поклонников забавным фото, на котором он сидел в скульптуре коровы. Скульптура оказалась необычной. Корова была синего цвета, в ней была дырка в которую можно было залезть.

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95" сменил толстовку на роскошный смокинг, кадры впечатляют: другой человек.

Как сообщала Politeka, Елену Кравец и Евгения Кошевого из "Квартал 95" застукали за интригующим занятием: "Прямо на ступеньках...".

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