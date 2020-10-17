Звезда «Квартала 95» Юрий Ткач похвастался отдыхом на улице с красавицей-женой, восхитив поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, пара позирует на улице. Ткач нарядился в кофту с кепкой и очками. А рядом с ним можно заметить красавицу-жену. Пара улыбается в кадр, что не могли не отметить поклонники знаменитости.

«Ласточкин на массе», «вы просто супер», «счастливые», «оо, какие няшки», «прям няшки, мяу», «няшки», «хорошая пара. Видно, что вы реально любите друг друга», «милая пара, повезло вам друг с другом. Завидую вам, по-хорошему. Счастья и любви до старости», «какие вы милые, ребята», «Юрий, ваша жена огонь. У нее просто очаровательная улыбка», «вы классные, просто супер. Повезло вам с женой - она у вас очень очаровательная», «красивая у вас жена!», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что шоумен из «Квартала 95» Юрий Ткач произвел фурор, показавшись в пиджаке

«Обожаю, когда говорят «позируй». Сразу принимаю позу «камня», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ткач позирует в пиджаке и футболке. Дополняла образ знаменитости красивая бутоньерка.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.