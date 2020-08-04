Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач порадовал поклоннников забавным видео
Кадры появились на официальной странице «Студии Квартал 95» в «Инстаграм».
«Когда ты на съемках, а душей – на море», - подписали ролик.
На кадрах Ткач в образе Юрчика из ситкома «Однажды под Полтавой» кричит в рупор: «Байдарки идут, катамараны поубирали, поубирали катамараны. Да, вправо немного возьмите. Начинаем, один, два, три, погнали. Катамараны убери, ты, гнида».
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Фанаты «Квартала» сочли такой ролик забавным.
«Он такой прикольный классный», «Душка», «Красавчик», «Я очень люблю ваш сериал!!!!! Круто!!!!!! Молодцы!!!», «Сериал бомба, поднимает настрое на раз)))», «Юрий, я вас обожаю», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Ткач задался важным вопросом о модных трендах и рассказал, как покорить женщин. Известный артист опубликовал новое видео в своем Инстаграм.
На видео артист задается вопросом о том, почему сошла на нет мода носить кепки козырьком вбок.
«У меня вопрос: вот почему никто больше не носит кепочку вот так? Помните, люди ж носили кепочки так. Ну красиво ж было, гляньте», - напомнил Ткач, продемонстрировав на собственном примере, как это выглядело.
Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" огорошил внешним видом на съемках: "Украинский народный БДСМ".
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из "Квартал 95" в трусах выпендрился перед Никитюк.
Также Politeka писала, что похудевший Ткач из "Квартал 95" сразил наповал новой внешностью, фото: "Просто супер!".