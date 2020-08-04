Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач порадовал поклоннников забавным видео

Кадры появились на официальной странице «Студии Квартал 95» в «Инстаграм».

«Когда ты на съемках, а душей – на море», - подписали ролик.

На кадрах Ткач в образе Юрчика из ситкома «Однажды под Полтавой» кричит в рупор: «Байдарки идут, катамараны поубирали, поубирали катамараны. Да, вправо немного возьмите. Начинаем, один, два, три, погнали. Катамараны убери, ты, гнида».

Фанаты «Квартала» сочли такой ролик забавным.

«Он такой прикольный классный», «Душка», «Красавчик», «Я очень люблю ваш сериал!!!!! Круто!!!!!! Молодцы!!!», «Сериал бомба, поднимает настрое на раз)))», «Юрий, я вас обожаю», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Ткач задался важным вопросом о модных трендах и рассказал, как покорить женщин. Известный артист опубликовал новое видео в своем Инстаграм.

На видео артист задается вопросом о том, почему сошла на нет мода носить кепки козырьком вбок.

«У меня вопрос: вот почему никто больше не носит кепочку вот так? Помните, люди ж носили кепочки так. Ну красиво ж было, гляньте», - напомнил Ткач, продемонстрировав на собственном примере, как это выглядело.

Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" огорошил внешним видом на съемках: "Украинский народный БДСМ".

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из "Квартал 95" в трусах выпендрился перед Никитюк.

Также Politeka писала, что похудевший Ткач из "Квартал 95" сразил наповал новой внешностью, фото: "Просто супер!".