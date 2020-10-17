Знаменитість перевершила сама себе

Починаюча російська співачка Катерина Боярська, яка є онукою актора Михайла Боярського, показала фігуру в зухвалих позах

Знімки красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Яка сподобалася найбільше?"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах внучка Боярського стоїть в латексній міні-спідниці й футболці, демонструючи фігуру в різних позах. Спершу дівчина вирішила нагнутися, а в якийсь момент і зовсім присісти.

"Все вогонь",» всі чарівні, з них яка ти«,» ти скрізь прекрасна«,» ехххх така краса 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 важкий вибір«,» Ех, Катюха-хороша ти, з усіх боків і ракурсів🙂 👍«,» з косами вогонь", - пишуть її шанувальники.

До цього ми повідомляли, що внучка російського актора Михайла Боярського, Катерина, спокусила шикарними формами в шкірі.

Модель порадувала шанувальників спекотними фото в Instagram. На знімках красуня блищала в рокерському стилі.

Катерина одягла чорну футболку, а зверху косуху такого ж кольору. Спідничка від спалаху засвітилася через латексного матеріалу.

Блискавка поперек міні виглядала дуже цікаво, надаючи образу пікантності.

Колготки у велику сіточку, довгі гольфи й кросівки завершили образ.

Нагадавши, пишногруда внучка Боярського потрусила значним бюстом у "дорослому" декольте: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, грайлива внучка Боярського красиво поклала шостий розмір в наряд з вирізом.

Також Politeka писала, що внучка Боярського наплювала на сором і посвітила шостим розміром бюста в крихітному ТОПі.