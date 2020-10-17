Починаюча російська співачка Катерина Боярська, яка є онукою актора Михайла Боярського, показала фігуру в зухвалих позах
Знімки красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
"Яка сподобалася найбільше?"- коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах внучка Боярського стоїть в латексній міні-спідниці й футболці, демонструючи фігуру в різних позах. Спершу дівчина вирішила нагнутися, а в якийсь момент і зовсім присісти.
"Все вогонь",» всі чарівні, з них яка ти«,» ти скрізь прекрасна«,» ехххх така краса 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 важкий вибір«,» Ех, Катюха-хороша ти, з усіх боків і ракурсів🙂 👍«,» з косами вогонь", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми повідомляли, що внучка російського актора Михайла Боярського, Катерина, спокусила шикарними формами в шкірі.
Модель порадувала шанувальників спекотними фото в Instagram. На знімках красуня блищала в рокерському стилі.
Катерина одягла чорну футболку, а зверху косуху такого ж кольору. Спідничка від спалаху засвітилася через латексного матеріалу.
Блискавка поперек міні виглядала дуже цікаво, надаючи образу пікантності.
Колготки у велику сіточку, довгі гольфи й кросівки завершили образ.
Нагадавши, пишногруда внучка Боярського потрусила значним бюстом у "дорослому" декольте: гарячі кадри.
Як повідомляла Politeka, грайлива внучка Боярського красиво поклала шостий розмір в наряд з вирізом.
Також Politeka писала, що внучка Боярського наплювала на сором і посвітила шостим розміром бюста в крихітному ТОПі.