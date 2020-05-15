Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась пышными объемами в необычном ракурсе

На фото Боярская позирует в кожаном платье с прозрачным декольте. Девушка смотрела в камеру, оставив волосы распущенными, что свисали прямо на пышный бюст. Грудь у красавицы настолько большая, что сложно представить, как она не вырвалась из такого узенького наряда. Фото получилось очень жарким и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Но сначала позвольте мне сделать селфи", - написала Екатерина.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали несколько комментариев:

"У тебя грудь красивая", "Горячо как всегда)))", "Екатерина, пусть ваш взгляд будет всегда таким чистым, добрым и искренним!!! Ведь глаза это зеркало души!!!!", "Прекрасный вид у тебя", "Катя просто шикарно всё", "Прекрасная".

Ранее мы сообщали, что наследница советского российского актера Михаила Боярского Екатерина показала вечерний образ.

На фото Боярская показала себя в черных штанах и майке с огромным декольте. Волосы у красавицы были распущены и она улыбалась на камеру. Екатерина сидела на подоконнике рядом с большим комнатным цветком, а за окном можно увидеть прекрасный вид Питера.

Сообщалось, что 34-летняя актриса Елизавета Боярская, дочка советского артиста Михаила Боярского, порадовала поклонников новым постом.

На звезде был свитер с дырками, который казался рваным.

В посте актриса поразмышляла о том, как люди будут себя вести после окончания карантина.

Напомним, грудастая внучка Боярского тряхнула своим великолепием в малюсеньком топе

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