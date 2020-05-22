Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя без скромности

На фото красотка стоит в черной кожаной куртке, джинсах и топе. Образ Екатерина дополнила золотой цепочкой с кулончиком и ярким макияжем. Юная девушка взялась за волосы рукой и смотрела в камеру, чтобы кадр получился максимально жарким. Так и хочется написать под фото: "Гордость дедушки". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Глаз не отвести какая красотка!", "Вай, какой взгляд, красотка", "Шикарная", "Невероятно красивая", "Да так то Катька всегда красива, в натуральном оттенке", "Мне нравится твое выражение лица, оно прям так и манит, а ещё очень соблазнительный взгляд. Плюс твоя природная внешность., ой ляля страшная сила эта красота", "Шикарная девушка огонь. Самая красивая девушка в мире и самая любимая", "Шикарная невеста, с таким то дедом наверное очередь из женихов собралась, все хотят стать Боярским".

Сообщалось, что внучка Михаила Боярского Екатерина похвасталась пышными объемами в необычном ракурсе.

На фото Боярская позирует в кожаном платье с прозрачным декольте. Девушка смотрела в камеру, оставив волосы распущенными, что свисали прямо на пышный бюст. Грудь у красавицы настолько большая, что сложно представить, как она не вырвалась из такого узенького наряда.

Напомним, грудастая внучка Боярского тряхнула своим великолепием в малюсеньком топе

А еще Politeka писала, что юная внучка Боярского еле вместила шестой размер в узенькое платье

Также Politeka сообщала, что внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте



