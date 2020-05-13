Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала вечерний образ

На фото Боярская показала себя в черных штанах и майке с огромным декольте. Волосы у красавицы были распущены и она улыбалась на камеру. Екатерина сидела на подоконнике рядом с большим комнатным цветком, а за окном можно увидеть прекрасный вид Питера. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Если в мире и есть что-то действительно волшебное, так это твоя потрясающая чудо-улыбка", "Катерина, тепло на душе становится от Вашей улыбки)", "Божественная грудь", "Я бы отдал за Тебя 20 лет из своей жизни!!!", "Красата страшная сила...", "Смотреть приятно...целую".

Сообщалось, что пышногрудая внучка Михаила Боярского, Екатерина, похвасталась телом в черном топике.

При помощи этого Екатерина выделила свои объемные "персики". Несколько поясов показали ее тонкую талию.

Глубокое декольте и длина верха костюма позволила продеомнстрировать невероятно красивые формы - пышную грудь и тонкую талию.

Сообщалось, что Екатерина Боярская показала новые фото в Инстаграм.

Екатерина показывает себя в темных штанах, скорее всего из кожи, а также кофте и легкой обуви. Волосы Боярская оставила распущенными. Под кадрами девушка ничего не написала, кроме смайлика в виде сердечка.

Фанаты успели поставить пару сотен лайков и написали несколько комплиментов: "Кошечка", "Прелесть", "Второе фото просто бомба, импозантность выше крыши", "Крутая красавица как всегда"

Напомним, юная внучка Боярского еле вместила шестой размер в узенькое платье

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