Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась безупречной фигурой во время «разборок» с парнем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка опубликовала клип под названием «плохая девочка». На нем знаменитость устраивает «разборки» с молодым человеком, демонстрируя эффектную фигуру в футболке и кожаном мини-платье.

Помимо ссоры с парнем, знаменитость позирует в метро, а также во время «игрищ» в одном из вагонов.

«Очень горячо», «в добрый путь», «прекрасно», «звезда настоящая», - пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что внучка российского актера Михаила Боярского, Екатерина, соблазнила шикарными формами в коже.

Модель порадовала поклонников жаркими фото в Инстаграм. На снимках красотка блистала в рокерском стиле.

Екатерина надела черную футболку, а сверху косуху такого же цвета. Юбочка от вспышки засветилась из-за латексного материала.

Молния поперек мини выглядела очень интересно, придавая образу пикантности.

Колготки в крупную сеточку, длинные гольфы и кроссовки завершили образ.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.

Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.