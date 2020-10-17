Знаменитость превзошла сама себя

Начинающая российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой актера Михаила Боярского, показала фигуру в дерзких позах

Снимки красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Какая понравилась больше всех?» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах внучка Боярского стоит в латексной мини-юбке и футболке, демонстрируя фигуру в различных позах. Сперва девушка решила нагнуться, а в какой-то момент и вовсе присесть.

«Все огонь», «все прелестные, из них которая ты», «ты везде прекрасная», «эхххх такая красота 🔥🔥🔥🔥🔥трудный выбор», «Эх, Катюха-хороша ты, со всех сторон и ракурсов🙂👍», «с косами огонь», - пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что внучка российского актера Михаила Боярского, Екатерина, соблазнила шикарными формами в коже.

Модель порадовала поклонников жаркими фото в Инстаграм. На снимках красотка блистала в рокерском стиле.

Екатерина надела черную футболку, а сверху косуху такого же цвета. Юбочка от вспышки засветилась из-за латексного материала.

Молния поперек мини выглядела очень интересно, придавая образу пикантности.

Колготки в крупную сеточку, длинные гольфы и кроссовки завершили образ.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.

Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.