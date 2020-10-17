Жизель Олівейра, зірка відомого бренду Victoria's Secret, похвалилася фігурою в зухвалому міні

Знімки вона опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Відчуваю себе дуже мило в моєму новому сеті", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Олівейра позує в міні-спідниці й топі, ефектно показуючи ідеальний загар. Також можна помітити, що красуня трохи спітніла під променями осіннього сонця.

"Яка красива«,» чудово виглядаєш«,» ох, цей погляд«," видно, що жарко. Аж спітніла", " найкрасивіша. У всьому світі", "це чертовски мило», «принцеса», "дуже і дуже крута", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, приміряла роль школярки-бунтарки

Модель була одягнена в коротку плісировану спідницю, блискучий топ і красивий строгий піджак. Образ вона доповнила масивними туфлями і сумочкою у вигляді сердечка.

Варто відзначити, що виглядала зірка Victoria's Secret чудово. Від її довгих струнких ніг неможливо відвести погляд. За 20 хвилин пост красуні оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні:»Афродіта".

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